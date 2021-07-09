Пентагон попередив про зростання загрози ядерного протистояння

У Міністерстві оборони США вказали на загрозу ядерної ескалації конфліктів у світі. Про це йдеться в оприлюдненому днями звіті Пентагону.

Звіт "Спільні ядерні операції" було складено в квітні 2020 року і оприлюднено на запит поданий в рамках Закону США про свободу інформації, передає Голос Америки.

В той час, як США "намагаються скоротити кількість і роль ядерної зброї", низка інших країн, навпаки, збільшують ядерний арсенал, додають нову зброю і "підвищують роль ядерних сил в своїх стратегіях та планах", йдеться у звіті. Серед таких країн укладачі звіту назвали Росію, Китай, Північну Корею та Іран.

"Зростає потенційна можливість регіональних конфліктів за участю ядерних країн - супротивників в декількох частинах світу, а також можливість проведення супротивниками ядерної ескалації під час кризи чи конфлікту", - мовиться у звіті.

Стосовно Росії автори звіту наголошують, що її стратегія та доктрина "роблять наголос на можливому використанні ядерної зброї з військовою метою та метою примусу".

Автори вказують, що Росія провела модернізацію "успадкованої" радянської ядерної зброї а також "розробляє і розміщує нові ядерні боєголовки та системи запуску, гіперзвукові системи доставки, крилаті ракети з ядерним зарядом та ядерним двигуном, підводні автономні торпеди".

Нагадаємо, країни Стокгольмської ініціативи з ядерного роззброєння закликали світові ядерні держави вжити заходів щодо ліквідації ядерної зброї.

Стокгольмська ініціатива об’єднує 16 країн, які не мають ядерної зброї. Туди входять, зокрема Німеччина, Іспанія, Швеція, Японія, Канада та Аргентина.

Дев’ять держав, про які відомо чи вважається, що вони мають ядерну зброю, - США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея.

Звіт Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI) виявив, що в 2020 році кількість ядерних боєголовок загалом зменшилась, але Росія і США збільшили число ядерних боєприпасів, готових до застосування.