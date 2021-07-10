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У Сомалі від бомби терориста-смертника загинули восьмеро людей

Машина вибухнула на перехресті в колоні авто. 

У Сомалі від бомби терориста-смертника загинули восьмеро людей
Прапор Сомалі
Фото: Freepic

У столиці Сомалі Могадішо внаслідок вибуху машини з терористом-смертником загинули щонайменше восьмеро людей. Відповідальність за злочин на себе взяв представник гілки бойовиків "Аль-Шабааб", пов'язаної з "Аль-Каїдою", пише Reuters.

Це угрупування прагне змістити уряд і нав'язати суворе трактування ісламьского шаріату. 

Машина вибухнула посеред колони авто на перехресті. Відомо, що старший поліцейський Фархан Кароле, який саме знаходився в цій колоні авто, вижив. 

Свідки заявили про те, що бачили тіла вісьмох осіб, але остаточно кількість жертв невідома.

Нагадаємо, що у травні цього року в Сомалі терорист-смертник убив шістьох поліцейських. Відповідальність за теракт на себе взяло угрупування "Аль-Шабааб". 

Одним із найжахливіших терактів у Сомалі була серія вибухів і Могадішо у жовтні 2017 року, під час якого загинули більше 500 людей, ще сотні були поранені. 

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