Служба безпеки України розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу з гранатомету будівлю ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що у червні 2019 року Семенченко разом зі спільником провів розвідку місцевості поблизу будівлі. Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, - шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження.

Також, за даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

"За початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати. Натомість, для приховування осіб-виконавців та організатора, було прийнято рішення вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета", - пояснили в СБУ.

Фото: Пресцентр СБУ

Фото: Пресцентр СБУ

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у столиці та Київській області правоохоронці виявили і вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували у ході вчинення злочину. Наразі останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Фото: Пресцентр СБУ

Нагадаємо, Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

29 квітня Печерський районний суд міста Києва залишив Семенченка під вартою без альтернативи внесення застави.