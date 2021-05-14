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Суд залишив Стерненка та Демчука під цілодобовим домашнім арештом

Також Стерненку відмовили в можливості відбувати арешт у Києві.

Суд залишив Стерненка та Демчука під цілодобовим домашнім арештом

Одеський апеляційний суд розглянув скаргу на вирок активісту Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку, засуджених за обвинуваченням у викраденні людини.

Про це повідомив сам Стерненко у фейсбуці.

За його словами, суд залишив вирок у силі.

"Суд відмовив мені та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також суд відмовив мені у можливості відбувати арешт у Києві", - написав він.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук.

Мова йде про викрадення депутата Комінтернівської райради Одеської області від проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. Він заявив, що його викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт. 

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.

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