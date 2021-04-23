Сторона захисту стверджує, що документи, які хоче приєднати прокуратура — це докази законності отримання доказів, тому їх не можна приєднувати.

Фото: Анастасія Іванців

У справі одеського активіста Сергія Стерненка прокурори на судовому засіданні 23 квітня надали клопотання стосовно дослідження нових доказів, які не дослідив суд першої інстанції.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Це постанова про призначення процесуальних керівників у справі, — говорить прокурорка Наталія Бойко, — створення слідчої групи, рапорти працівників поліції, наказ про створення слідчо-оперативної групи, доручення про проведення слідчим досудового розслідування, постанова про призначення прокурора та про об'єднання матеріалів в одне кримінальне провадження".

Фото: Анастасія Іванців

Адвокат Вадим Оксюта зазначив, що сторона захисту передбачила такий крок прокуратури, але апеляційний суд має дослідити вирок ретроспективно, без нових доказів.

"Це нонсенс", — вважає він.

Адвокат додав, що документи, які хоче приєднати прокуратура — це докази законності отримання доказів, тому їх не можна приєднувати.

Адвокат Масі Найєм також пояснив, що раніше сторона захисту зверталася за цими матеріалами, проте прокуратура відповіла, що всі матеріали вже є у справі. Наразі ж сторона обвинувачення просить долучити нові матеріали. Водночас прокурорка Наталія Бойко заявила, що процесуальні документи розслідування є частиною справи.

Фото: Анастасія Іванців

Аби вирішити чи долучати до справи матеріали надані прокурорами, суд відправився до нарадчої кімнати.

ОНОВЛЕННЯ 14.25. Суд задовольнив клопотання прокурорів. Адвокати заявили відвід суддям.

"Я вже зазначав, що апеляційний суд не може долучати докази на цій стадії, в нього нема компетенції на долучення доказів, - говорить адвокат Писаренко. - Тепер ці докази можуть лягти в основу рішення суду. Це говорить про його можливу упередженість. Не було забезпечено змагальності процесу, було порушення право на справедливий суд і надання ефективної правової допомоги".

Писаренко також зазначив, що він просить суд передати заяву про відвід на автоматичний розподіл суду, який розглядатиме відвід. "Адже суд не може розглядати відвід сам на себе", - сказав Писаренко.

Також заяву про відвід підтримав адвокат Демчука Воробйов.

"Я підтримую позицію захисників. Сторона обвинувачення поводить себе так ніби ми знаходимося в суді першої інстанції і намагається виправити помилки, яких вони допустилися в першій інстанцій", - заявив Сергій Стерненко.

Прокурор просять відмовити у відводі суддів.

ОНОВЛЕННЯ 15.08. Суд відмовив у відводі суддів.

Захист подає новий відвід суддям у зв‘язку з тим, шо колегія суддів розглядала свій же відвід.

ОНОВЛЕННЯ 16:05 Розгляд справи відклали для ознайомлення сторони захисту з новими доказами. Нове засідання призначене на 14 травня 12 годину.

Нагадаємо, 23 лютого одеський суд визнав Сергія Стерненка та Руслана Демчука винними в розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Одеси і колишнього керівника райорганізації партії "Родіна" Сергія Щербіча, що нібито стався у 2015 році.

Їм призначили як покарання позбавлення волі на 7 років і 3 місяці. До набрання вироком чинності обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тюремний строк Стерненку дали за ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його також визнали винним за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), але звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

9 квітня Стерненка звільнили з-під варти і помістили під домашній арешт.

16 квітня Одеський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг на обвинувальний вирок Сергію Стерненку. Вирок ще не набув законної сили. Онлайн-трансляцію засідань заборонили на стадії промов учасників процесу, оскільки адвокати просять досліджувати майже всі докази. Це необхідно для постановлення виправдувального вироку, проте суд ще не ухвалив рішення, чи буде дослідження. Про те, що відбувалось у перший день судового розгляду, читайте в матеріалі "Апеляція на обвинувальний вирок Стерненку: важливі подробиці".