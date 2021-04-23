Помер експрезидент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич

Йому було 58 років.

Колишній президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Андрій Мелешевич помер 23 квітня. Йому було 58 років.

Повідомлення про це з’явилося на сторінці Могилянки у фейсбуці.

"Сумна новина. Помер Андрій Мелешевич", - написав віцепрезидент з науково-педагогічної роботи Василь Ожоган.

Про причину смерті не повідомляється.

Мелешевич - доктор філософії, заслужений юрист України. Очолював НаУКМА після В'ячеслава Брюховецького і Сергія Квіта з 2014-го по 2021-й рік.

1984 року отримав диплом з відзнакою спеціаліста на юридичному факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Ступінь магістра отримав у Школі громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла Сіракузького університету у 1992 році. В 1998-му отримав сертифікат того ж університету з методики та педагогіки викладання в університеті.