СБУ розслідує розтрату 225 млн гривень "Центренерго"

Компанію підозрюють у продажі електроенергії на 20-30% нижче собівартості.

СБУ розслідує продаж компанією "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії за цінами, на 20-30% нижчими за її собівартість. На думку слідчих, ці дії призвели до розтрати майна ПрАТ на 225 млн гривень, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом продажу ПрАТ "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії, вироблюваної цим державним підприємством, за цінами, які на 20-30% нижчі за собівартість її виробництва. На думку слідчих, це призвело до збитків і розтрати майна ПрАТ на суму майже 225 млн грн", - ідеться в повідомленні.

22 квітня співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. В результаті було вилучено електронні носії інформації та документи.

Нагадаємо, учора журналісти повідомили про обшуки в бізнес-центрі Millenium, де нібито розташовані пов'язані з Ігорем Коломойським офіси.

У середині березня "Центренерго" заявило, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. Натомість вугілля постачалося через приватну компанію "Укрвуглезбагачення груп", яка не розрахувалася з держшахтами за паливо.

На початку квітня група журналістів проєкту Bihus.Info оприлюднила розслідування, у якому компанія "Укрвуглезбагачення груп” пов’язується з оточенням олігарха Ігоря Коломойського.