Чоловік визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Житомирщині агента ФСБ Росії. Ним виявився місцевий житель, який за завданням ворожої спецслужби за гроші збирав розвідувальні дані про військові частини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, на виконання завдання російських кураторів агент мав: зняти на відео два військових об’єкти, зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані; а також - встановити місця проживання військовослужбовців.

"Зловмисник, зокрема, підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами. Під час обшуків за місцем проживання агента правоохоронці вилучили засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ. Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", який надає важливі свідчення про російську агресію в Україні.