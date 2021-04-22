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На Луганщині на території військової частини трапилася пожежа (оновлено)

Травмований один військовий.

Фото: Дмитро Конов Facebook
У Рубіжному Луганської області трапилася пожежа на території військової частини. За попередніми даними, сталося загоряння бензовозу, повідомила Луганська ОДА в Facebook.

"Ситуація контрольована. Я прошу містян зберігати спокій", – зазначив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Оновлено. Перший заступник міського голови Рубіжного Дмитро Конов у Facebook додав, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав, але потім на сторінці Операції Об'єднаних сил в Facebook зазначили, що був травмований один військовий.

"В районі ООС, у місті Рубіжне, на території однієї із військових частин сталося загоряння бензобаку автомобіля. В подальшому вогонь перекинувся на чотири бензовози. В результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров'я - задовільний. Його доправлено до лікарні у місті Кремінна", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Дмитро Конов Facebook

Нагадаємо, що у січні 2021 у Тернопільській області на території однієї з військових частин загорівся військовий склад.Травмованих і загиблих на місці пожежі не було. 

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