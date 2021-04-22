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Шмигаль доручив збільшити кількість авіарейсів між Україною та Туреччиною

На нараді в Кабміні обговорили шляхи активізації туризму між країнами.

Шмигаль доручив збільшити кількість авіарейсів між Україною та Туреччиною
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати шляхи активізації туризму між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Українці входять до списку найчисленніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами", - зазначив прем'єр.

Він також наголосив, що необхідно розробити сприятливі умови для залучення в Україну туристів із Туреччини.

"Окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей усією родиною", - сказав прем'єр.

Зі свого боку посол України в Туреччині Андрій Сибіга додав, що для туристів із Туреччини можуть бути цікавими українські міста Кам'янець-Подільський і Хотин.

Також учасники наради обговорили можливість взаємного визнання між Україною і Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров'я, які розробляються в Євросоюзі, що допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії коронавірусу.

За підсумками наради Шмигаль дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.

Нагадаємо,  12 квітня Росія обмежила регулярне і чартерне авіасполучення з Туреччиною під приводом профілактики завезення нової коронавірусної інфекції. 

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