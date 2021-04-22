Резніков: війна за воду дуже дорого обійдеться Росії

"Так просто воду вони не отримають. Їм треба буде пролити кров російських солдат".

Віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков вважає, що теоретична війна за воду для Криму дорого обійдеться Росії.

Про це він сказав у інтерв'ю "Українській правді".

"Офіційні дані, які не спростовують росіяни, у них збройні сили – це мільйон солдатів, на всю Російську Федерацію, на 144 мільйонів населення і всю їхню територію. Їм же треба ще тримати кордони й інше. Який контингент їм треба мати, щоб атакувати? Ви ж знаєте, що захищаючись, достатньо мати менший склад. У нас з вами офіційний контингент – 250 тисяч, публічні дані наших Збройних сил. Плюс 50 тисяч Нацгвардії. Плюс додайте сюди тих, хто уже через фронт пройшли, якщо не помиляюсь, 460 тисяч наших громадян", - сказав Резніков.

За його словами, такий розподіл сил означає, що можливий наступ обов'язково призведе до втрат серед російських військ.

"Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання – навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть в силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдат", - сказав Резніков.

Він додав, що захоплення Криму мало логіку для Росії - "вони отримали цю мрію "російського" Криму, Севастополя, вони отримали авіаносець на Чорному морі з виходом на Середземне море, контроль Сирії, Туреччини". А що отримає Росія, якщо піде до Дніпра - не зрозуміло.

Нагадаємо, Україна забезпечувала близько 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинилися.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання півострова Крим буде відновлено тільки після деокупації.

На початку 2021 року окупаційна влада Криму заявила, що буде позиватися до України через перекриття каналу.