​Разумков вибачився за вечірку Тищенка
​Разумков вибачився за вечірку Тищенка
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено (оновлено)
У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, гранатометів та БМП

Від початку доби зафіксовано вже три обстріли з боку російських найманців.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, гранатометів та БМП
Фото: Олена Максименко

Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Цієї доби зафіксовано вже три ворожі обстріли.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Неподалік Пісків та Південного російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новгородського противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки - зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Станом на 7:00 22 квітня зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік Південного ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, 20 квітня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також