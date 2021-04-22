Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, гранатометів та БМП

Від початку доби зафіксовано вже три обстріли з боку російських найманців.

Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Цієї доби зафіксовано вже три ворожі обстріли.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Неподалік Пісків та Південного російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новгородського противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки - зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Станом на 7:00 22 квітня зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік Південного ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, 20 квітня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.