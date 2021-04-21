У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено

Комунальна корпорація "Київавтодор" заявила, що один із працівників шляхово-експлуатаційного управління Печерського району отримав вогнепальне поранення під час ремонтних робіт.

Інцидент стався під час поточного ремонту Залізничного шосе і Військового проїзду (район станції метро "Видубичі"), повідомила пресслужба "Київавтодору".

"Сьогодні вдень працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду. Зокрема, фрезерували старе покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault. Він розпочав словесний конфлікт. Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людям. Поранення отримав механізатор фрези", - йдеться в повідомленні.

Після цього водій втік.

Постраждалого госпіталізували, на місце викликали поліцію.