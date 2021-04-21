Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
России нужна изоляция
России нужна изоляция
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено

Поранено одну людину.

У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено
Фото: facebook.com/kievavtodor

Комунальна корпорація "Київавтодор" заявила, що один із працівників шляхово-експлуатаційного управління Печерського району отримав вогнепальне поранення під час ремонтних робіт.

Інцидент стався під час поточного ремонту Залізничного шосе і Військового проїзду (район станції метро "Видубичі"), повідомила пресслужба "Київавтодору".

"Сьогодні вдень працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду. Зокрема, фрезерували старе покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault. Він розпочав словесний конфлікт. Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людям. Поранення отримав механізатор фрези", - йдеться в повідомленні.

Після цього водій втік.

Постраждалого госпіталізували, на місце викликали поліцію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також