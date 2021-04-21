У Львові почали демонтаж барельєфів Монумента слави

У Львові на цьому тижні почався новий етап демонтажу Монумента бойової слави радянських збройних сил.

На сайті міської ради повідомляється, що розбирають барельєфи з фігурами радянських воїнів, і перший експонат уже перевезли у музей "Територія терору".

"Під час демонтажу виявили певні труднощі в роботі, тому зараз вивчають чи в такий самий спосіб, чи в інший, будуть демонтовувати наступні барельєфи. Це перша стадія робіт. Друга стадія - це демонтаж самих конструкцій - плит. Їх демонтовуватимуть в інший спосіб. Для цього є окремий проект. Скільки часу триватимуть усі роботи, ще не відомо, бо роботи складні", - розказав перший заступник мера Андрій Москаленко.

Паралельно триває підготовка до оголошення архітектурного конкурсу для визначення, як має функціонувати простір, де зараз розташований Монументу Слави, після демонтажу усіх конструкцій.

"Монумент бойової слави Радянських Збройних Сил "відкрили в 1970 році. Ансамбль меморіалу, крім 30-метрової стели, складався з бетонної композиції з фігурами воїнів, які символізують основні роди військ радянської армії і фігури "Батьківщини-матері".

Монумент Слави не потрапив під декомунізацію, оскільки був пам'ятником, присвяченим опору і вигнання нацистських окупантів з України, а тому, відповідно до закону, не був символікою комуністичного тоталітарного режиму і не підлягав обов'язковому демонтажу.

У 2017 році у Львівській міськраді створили комісію, яка визнала 30-метрову стелу аварійною, і у 2019 році її демонтували.