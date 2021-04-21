Чернишов заявив, що перші інтерактивні освітні центри науки з’являться в Маріуполі та Львові

Їх створять за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на базі Національного університету "Львівська політехніка" та Маріупольського державного університету.

Міністерство розвитку громад та територій підписало Меморандум про взаємодію задля створення мережі інтерактивно-освітніх центрів науки. Перші музеї будуть створені за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на базі Національного університету "Львівська політехніка" та Маріупольського державного університету, повідомили у пресслужбі Мінгромад.

"За нашим планом, перші інтерактивні освітні центри науки з’являться в Маріуполі та Львові. Впевнений, що в кожному регіоні, де працюватимуть центри науки, вони стануть не тільки осередком науки та інтелектуального розвитку, а й туристичним магнітом", - зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проєкт створення таких центрів вже опрацьовується на базі Мінрегіону. Координуватиме роботу по розбудові мережі центрів наукової освіти Єдиний центр проєкту. Передбачено, що інтерактивно-освітні центри науки включатимуть такі простори, як музеї науки, науково-дослідницькі лабораторії для проведення навчальних занять та тематичних досліджень, дитячі студії, лекційні аудиторії, бізнес-інкубатори, лабораторії протипування для залучення шкільної та студентської молоді, а також лабораторії професійного розвитку педагогічних працівників.

У підписанні та обговоренні проєкту створення відповідної мережі взяли участь народні депутати України, представники Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Національного центру "Мала академія наук України". Меморандум укладено на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.