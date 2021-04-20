Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
ГоловнаСуспільствоВійна

​ТКГ узгодила проєкт Доповнення до заходів щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Наразі сторони пройшли перше читання в повному обсязі.

​ТКГ узгодила проєкт Доповнення до заходів щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі узгодила проєкт Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це повідомила українська делегація ТКГ.

"Під час сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторонам вдалося суттєво просунутися у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За основу був взятий український проєкт Доповнення", - йдеться у повідомленні.

Наразі сторони пройшли перше читання в повному обсязі, попунктно. Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ. Не виключено, що засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

"Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті", - зазначили в контактній групі.

Нагадаємо, за результатами чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій 31 березня досягти згоди про припинення вогню на Донбасі не вдалося.

Пізніше ТКГ підтвердила необхідність повного припинення вогню на сході України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також