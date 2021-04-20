​ТКГ узгодила проєкт Доповнення до заходів щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі узгодила проєкт Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це повідомила українська делегація ТКГ.

"Під час сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторонам вдалося суттєво просунутися у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За основу був взятий український проєкт Доповнення", - йдеться у повідомленні.

Наразі сторони пройшли перше читання в повному обсязі, попунктно. Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ. Не виключено, що засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

"Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті", - зазначили в контактній групі.

Нагадаємо, за результатами чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій 31 березня досягти згоди про припинення вогню на Донбасі не вдалося.

Пізніше ТКГ підтвердила необхідність повного припинення вогню на сході України.