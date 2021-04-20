"Шлюбний" аферист, який ошукав жінок на 1,5 млн гривень, отримав шість років позбавлення волі

Упродовж 2018 року, представляючись працівником Адміністрації президента чи акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи їм одружитися.

Суд Києва засудив до шести років позбавлення волі "шлюбного афериста" Олександра Бурлаку, який ошукав жінок на 1, 5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 35-річний громадянин Молдови, який раніше вже відбував покарання за вчинення шахрайських дій, після відбуття покарання не став на шлях виправлення.

Упродовж 2018 року, представляючись працівником Адміністрації президента чи акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи їм одружитися. Одночасно аферист встигав ошукати і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі та отримуючи на це кошти.

Діями зловмисника потерпілим було завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень. Вироком Дніпровського районного суду Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що йому належить.

Нагадаємо, афериста затримали у столиці у квітні 2018 року. А вже у червні 2018 року він втік з-під варти. Він підкупив конвоїра, який звільнив його, пішов з ним у ресторан і в бордель. У результаті суд засудив правоохоронця до п'яти років в'язниці.