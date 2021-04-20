Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, ПТК і зенітних установок

Бойових втрат у лавах ООС немає.

Протягом минулої доби, 19 квітня, в районі операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед українських захисників немає, інформує пресцентр ООС.

Неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Південне – ще й з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.

Біля Зайцевого ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Станом на 7:00 20 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Золоте-4 ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у ранковому зведенні.

Нагадаємо, 18 квітня окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення.