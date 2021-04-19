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Радники "нормандської четвірки" підтвердили необхідність дотримання режиму припинення вогню

Сторони обговорили кроки, необхідні для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Радники "нормандської четвірки" підтвердили необхідність дотримання режиму припинення вогню
Фото: slovoidilo.ua

Сьогодні відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції. В ході зустрічі всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що головним питанням зустрічі стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

За інформацією української сторони, під час заходу також прозвучала пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування “з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах”. 

Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ. Відповідне засідання підгрупи заплановане на 20 квітня.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" 19 квітня сторони обговорять “розроблені німецько-французькою стороною кластери”.

Після засідання радників українська сторона, за словами Зеленського, очікує чіткого дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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