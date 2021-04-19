Фото: twitter.com/NASAJPL

Американське космічне агентство NASA в понеділок, 19 квітня, вперше запустило вертоліт у атмосфері Марсу.

Перший позаземний дрон зумів піднятися на висоту три метри і протримався там кілька десятків секунд. Трансляція польоту велась на Youtube-каналі NASA.

Дрон Ingenuity ("Винахідливість") доставили на Марс разом з новим ровером Perseverance ("Наполегливість") у лютому цього року.

You wouldn’t believe what I just saw.



More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Перший пробний політ мали здійснити ще 11 квітня, але його перенесли через проблеми з системою управління. Після коригування програмного забезпечення дрон отримав дозвіл на пробний політ, який відбувся сьогодні вранці.

Тестове випробування підтвердило, що вертоліт здатен літати в розрідженій атмосфері Марсу.

Пізніше цього місяця дрон здійснить ще кілька коротких польотів, мета яких - встановити особливості застосування беспілотних апаратів у справі дослідження Марсу чи Титану.