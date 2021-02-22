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Perseverance передав на Землю перше відео з Марсу

Запис охоплює останні кілька хвилин перед посадкою ровера на поверхню планети.

Perseverance передав на Землю перше відео з Марсу
Фото: NASA

Американське космічне агентство NASA оприлюднило відео посадки роверу Perseverance ("Наполегливість") на поверхню Марсу, яку той здійснив 18 лютого.

Запис був представлений під час пресконференції NASA 22 лютого.

Відео охоплює останні кілька хвилин перед посадкою ровера на поверхню планети. На ньому видно, зокрема, розкриття гальмівного парашуту, а також процес спуску марсохода на поверхню планети.

NASA відправило марсохід Perseverance наприкінці липня минулого року на ракеті-носії Atlas V з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Мінімальна програма досліджень розрахована на два земні роки, але, швидше за все, її буде продовжено. Марсохід вивчатиме геологію планети й історію її еволюції, шукатиме ознаки життя та відбиратиме зразки ґрунту, щоб доправити їх на Землю. Ровер досліджуватиме ударний кратер Езеро, де, як вважають в NASA, колись було величезне озеро.

Нагадаємо, 18 лютого марсохід Perseverance ("Наполегливість") здійснив успішну посадку на поверхню Марсу. Після посадки апарат передав на Землю перше зображення поверхні.

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