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Американський марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Марсу

Марсохід відправили наприкінці липня минулого року на ракеті-носії Atlas V з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Американський марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Марсу

Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA здійснив успішну посадку на поверхню Марсу.

Приземлення транслювало NASA TV.

Посадка відбулася о 22:44 за київським часом в північній півкулі Марсу в районі кратера Езеро. Після посадки апарат передав на Землю перше зображення поверхні.

Перші знімки високої якості та дані з Марсу, як очікується, будуть передані на Землю вже 19 лютого. 

NASA відправила марсохід Perseverance наприкінці липня минулого року на ракеті-носії Atlas V з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Мінімальна програма досліджень розрахована на два земні роки, але, швидше за все, її буде продовжено.

Марсохід вивчатиме геологію планети й історію її еволюції, шукатиме ознаки життя та відбиратиме зразки ґрунту, щоб доправити їх на Землю.

Ровер досліджуватиме ударний кратер Езеро, де, як вважають в NASA, колись було величезне озеро.

Нагадаємо, 10 лютого китайський зонд "Тяньвень-1" успішно вийшов на орбіту Марса. Здійснити посадку на Марс і розпочати наукові дослідження планується приблизно в травні-червні.

За день до цього зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марса.

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