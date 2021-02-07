Космічний зонд ОАЕ вперше дістанеться Марсу

У разі успіху арабська держава стане п'ятою країною, яка здійснила успішну місію на Марс.

Космічний зонд Об’єднаних Арабських Еміратів "Hope" ("Надія") у вівторок досягне орбіти Марсу. Таким чином він стане першим з трьох космічних кораблів, які дістануться Червоної планети цього місяця.

Про це повідомляє The Economic Times.

Ця подія приурочена до 50-річчя об'єднання ОАЕ. У разі успіху арабська держава стане п'ятою країною, яка коли-небудь досягала Марсу. У минулому тільки США, Індія, колишній Радянський Союз і Європейське космічне агентство успішно діставалися Червоної планети.

Після вильоту з Японії в липні минулого року місія “Hope” має здійснити “найбільш критичний і складний” маневр, за словами офіційних осіб Еміратів, з шансами 50 на 50 на успішний вихід на орбіту Марсу.

Космічний корабель повинен значно сповільнитися, щоб бути захопленим марсіанською гравітацією, маневруючи і запускаючи всі шість двигунів Delta-V протягом 27 хвилин, щоб знизити його крейсерську швидкість з 121 000 км/год до приблизно 18 000 км/год.

Об'єднані Арабські Емірати, Китай і Сполучені Штати запустили зонди на Марс в липні минулого року, скориставшись періодом, коли дві планети знаходяться найближче одна до одної.

Зонд "Hope" буде обертатися навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року або 687 днів, в той час як Tianwen-1 з Китаю і американський марсохід Perseverance 2020 здійснять посадку на поверхню планети.

"Hope" буде використовувати три наукових інструменти для моніторингу марсіанської атмосфери і, як очікується, почне передавати інформацію на Землю у вересні 2021 року, а дані будуть доступні для вивчення вченими з усього світу.