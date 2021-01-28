Apple перемогла Samsung на світовому ринку смартфонів

Компанія Apple стала провідним світовим брендом смартфонів, випередивши Samsung. Згідно з даними Counterpoint Research, у попередньому кварталі поставки смартфонів iPhone збільшилися на 22%. Компанія Samsung отримала 19% ринку смартфонів.

Сплеск обумовлений виходом лінійки iPhone 12, яка підтримує мережі п'ятого покоління. Також не падають продажі попередніх моделей, попит на який стабільний після зниження цін.

Згідно зі звітом компанії, за останній квартал 2020 року їй вдалося продати техніки на рекордні 111 млрд доларів по всьому світу - це на 21% більше, ніж торік.

Прибуток корпорації склав 28,7 млрд доларів. Такі цифри свідчать, що Apple за три місяці змогла заробити на 29% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

За даними компанії, зараз у всьому світі активно використовуються 1,65 млрд гаджетів її виробництва. Понад 1 млрд з них - це "айфони".

Найбільше продажі Apple зросли у великому Китайському регіоні (включно з Гонконгом та Тайванем), де економічна криза через коронавірус вже відступила й з'явився великий попит на телефони, які підтримують мережі 5G. Стрибок ажіотажу становив там понад 57% за рік.

Так само більше продуктів Apple почали купувати в Європі (на 17%) та обох Америках (на 11%).