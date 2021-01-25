Huawei може продати бренди смартфонів P і Mate, - ЗМІ

Китайська компанія Huawei Technologies веде перемовини про продаж преміальних брендів смартфонів P і Mate, повідомила в понеділок South China Morning Post з посиланням на свої джерела.

Переговори з консорціумом компаній (на чолі з інвестиційними фірмами уряду Шанхаю) тривають щонайменше з вересня. Втім, Huawei, який раніше продав бюджетний бренд Honor, ще не прийняв остаточного рішення щодо P і Mate.

Офіційно чутки про продаж компанія спростовує: "До Huawei дійшли необґрунтовані чутки про можливий продаж наших флагманських брендів смартфоні. Ці чутки не мають під собою підґрунтя, у Huawei немає таких планів".

Нагадаємо, що у травні 2019 року президент США Дональд Трамп заборонив використовувати в США телеком-обладнання компаній, які "загрожують" Америці, а Міністерство торгівлі США оголосило про намір внести китайську компанію Huawei в чорний список.

Після цього кілька американських компаній, в тому числі Google і Intel, прийняли рішення відмовитися від співпраці з Huawei, а у вересні 2020 року вступила в силу повна заборона на продаж напівпровідників компанії Huawei.

У листопаді 2020 року Huawei продав бренд Honor через санкції, після чого на телефони Honor повернули сервіси Google.