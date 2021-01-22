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Вітренко пояснив ціну на газ у 6,99 грн за кубометр

"Ті, хто можуть платити ринкову ціну, платять її. А тим, кому дійсно потрібна допомога від держави, вони отримують субсидію, яка йде з цих грошей".

Вітренко пояснив ціну на газ у 6,99 грн за кубометр
Фото: facebook/Новое Время

Прибутки від продажу "Нафтогазом" газу за ринковими цінами направляються на покриття субсидій для малозабезпечених верств населення.

Про це заявив в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає "РБК-Україна".

"Чому не по 3 гривні, а по 6,99. В Україні багато людей, які і по три гривні платити не можуть. Люди, які не можуть платити і по три гривні, отримують субсидії. Для того, щоб надавати гроші на субсидії, десь їх потрібно брати. Є "Нафтогаз", який продає по 7. Але ця різниця потім йде на субсидії людям, які не можуть платити і по три гривні. Таким чином, ті, хто можуть платити ринкову ціну, платять її. А тим, кому дійсно потрібна допомога від держави, вони отримують субсидію, яка йде з цих грошей", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років

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