​"Нафтогаз" пообіцяв газзбутам знижку в обмін на верифікацію клієнтів

"Нафтогаз" готовий віддати приватним постачальникам природний газ для потреб населення зі знижкою, якщо вони верифікують своїх клієнтів.

"Газзбут має довести наявність серед своїх клієнтів побутових споживачів, а за підсумками кожного місяця — проінформувати Нафтогаз, які обсяги спрямовані безпосередньо на потреби населення. Обсяги фактичного споживання газу населенням будуть перевірятися", - сказано на сайті "Нафтогазу".

Компанія пояснила, що це дозволить створити єдину державну базу побутових споживачів газу. В майбутньому за її допомогою держава зможе виокремлювати категорії вразливих споживачів і надавати цільову грошову допомогу, а не вводити додаткове регулювання ринку.

"Якщо газзбут не бажає підтверджувати поставки населенню, Нафтогаз Трейдинг пропонує другий варіант — купувати газ за ринковою ціною та з банківською гарантією оплати або за передоплатою", - повідомила компанія.

Постачальники газу можуть також відмовитися постачати газ побутовим клієнтам за регульованою ціною собі в збиток. Тоді спрацює страховий механізм ринку — постачальник "останньої надії" (ПОН), яким є газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (її бенефіціар - НАК "Нафтогаз України"). Відповідно до вимог законодавства, споживач може бути клієнтом постачальника "останньої надії" до 60 днів. Протягом цього періоду споживач має знайти нового постачальника газу.

Нагадаємо, що 18 січня Кабінет міністрів визнав природний газ товаром, що має істотну соціальну значущість, та на два місяці - лютий і березень - обмежив його ціну для населення.

Він не може коштувати більше ніж 6,99 гривень за кубометр. Якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Асоціація постачальників енергоресурсів, яка представляє інтереси 30 газопостачальних компаній, гарантувала, що їх клієнти також будуть отримувати газ по 6,99 грн.