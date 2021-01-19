Вітренко: "Нафтогаз" має подати нову скаргу проти "Газпрому"

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко вважає, що Україна має тиснути на "Газпром" з метою перенесення точок передачі газу з західного на східний кордон та відкриття цього ринку для інших компаній.

Про це Вітренко сказав в інтерв'ю "Дню".

За словами Вітренка, це потрібно, що не тільки "Газпром" міг експортувати російський газ в Європу, але й "Новатек", "Роснефть", Shell, Total та інші.

"Чому це важливо для нас? Завдяки цьому збільшується пропозиція на європейському ринку, зменшується ціна і далі, що дуже важливо збільшується попит на українську ГТС. Тому якщо в Газпрома є «Північний потік-2» і він каже, що хоче поставляти газ через цей газопровід, то інші видобувні компанії, у яких видобуток ближче до нашої ГТС, ніж до «Північого потоку-2», можуть сказати, що ми хочемо користуватися для експорту іншою газотранспортною системою. І проблема не в тому, що ми цього не хотіли, ми завжди це хотіли робити. Цього не хотів Газпром", - сказав в.о. міністра.

Він додав, що змусити "Газпром" піти на такий крок можна тільки через Європу.

"Питання дуже просте: "Нафтогаз" має подати нову скаргу. У нас там була скарга, ми просто мали її відізвати в межах угоди про врегулювання, яку я підписав з Міллером наприкінці 2019 року. Але ми тоді говорили з Газпромом, якщо з 2020 року будуть нові зловживання, то ми відповідно подамо знову скаргу в антимонопольний орган. Питання в тому, що "Нафтогаз" це не зробив", - сказав в.о. міністра.

Другим інструментом для тиску на "Газпром", на думку Вітренка, може стати транзитний контракт, укладений за шведським правом.

"Оскільки Швеція — країна ЄС, то відповідно порушення європейського законодавства про захист конкуренції це — теж юридична підстава для Нафтогазу доводити, що через ці порушення компанія зазнала збитків і тому Газпром має їх компенсувати. Мова може йти про мільярди доларів", - сказав в.о. міністра.

При цьому Вітренко відзначив, що як керівник міністерства він тільки визначає державну політику в сфері енергетики, а конкретні заходи залежать від "Нафтогазу".

"Якщо вони цього не зроблять, тоді я маю ставити питання щодо притягнення до відповідальності керівництва "Нафтогазу" за те, що вони не роблять ті речі, які відповідають національним інтересам України і про які їм сказано у цивілізований публічний спосіб... Якщо державі, українській нації, щось потрібно, вони визначають це як напрям діяльності "Нафтогазу", і той має це робити, наглядова рада має контролювати, щоб вони це робили. Якщо "Нафтогаз" цього не робить, то звільняється менеджмент", - сказав Вітренко.

"А якщо немає ніяких особливих завдань, які держава, нація вимагає від державної компанії, тоді таку компанію потрібно приватизувати. Якщо залишається єдина мета отримання прибутку, тоді потрібно просто продати цю компанію тому хто зараз заплатить більше грошей на прозорому аукціоні. А потім хай новий власник визначає, як йому більше грошей заробити", - вважає в.о. міністра.

Вітренко сказав також, що своїми заявами намагається підштовхнути "Нафтогаз" до активних дій, але замість того отримує "хвилю, підняту зрозумілими людьми, а потім хайп від політиків".

Нагадаємо, що Вітренко тривалий час працював в "Нафтогазі" та домовлявся з "Газпромом" про нові газові контракти в 2019 році, які гарантували Україні ще п'ять років транзиту газу та виплату російською компанією майже 3 млрд доларів боргу за Стокгольмським арбітражем.

Незважаючи на це, через кілька місяців "Нафтогаз" звільнив Вітренка, скоротивши його посаду. Вітренко казав, що рішення про його звільнення приймав особисто голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, з яким він мав конфлікт.

Контракт Коболєва як голови правління "Нафтогазу" діє до 22 березня 2024 року.