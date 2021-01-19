НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів до 1,79 грн

Рішення оприлюднять на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.

Відповідне рішення Комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 19 січня, передає "Економічна правда".

Зниження стосується компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, ніж у середньому по країні.

Переважно це невеликі облгази, у яких не спрацьовує економія на ефекті масштабу: ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Коростишівгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

Зниження склало 5%-30%, тарифи цих компаній тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ).

Зазначається, що рішення оприлюднять на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій з метою остаточного затвердження.

"Пояснювати тут нічого. Вся країна говорить про це рішення", - заявив під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

За його словами, оскільки тарифи мають почати діяти з 1 лютого, Комісії треба встигнути відпрацювати всю процедуру.

Нагадаємо, раніше депутат Андрій Герус повідомив, що тарифи на розподіл природного газу в Україні будуть знижені до рівня не вище за 1,79 грн.

Учора Кабінет Міністрів на засіданні затвердив з 1 лютого до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.