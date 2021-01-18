Fiat Chrysler і Peugeot об'єдналися в Stellantis

Французька автомобілебудівна компанія Groupe PSA (Peugeot S.A) і італійсько-американська корпорація Fiat Chrysler Automobiles N.V завершили процес злиття й утворили один з найбільших автовиробників у світі - Stellantis NV.

Як повідомляється в прес-релізі Stellantis, торги акціями компанії під тікером "STLA" почнуться в Парижі та Мілані 18 січня, в Нью-Йорку - 19 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляли, об'єднана компанія стане четвертим у світі автовиробником за обсягом (більше - тільки Volkswagen, альянс Nissan-Renault-Mitsubishi і Toyota Motor) і третім за виручкою. Зараз компанії займають 9-10 місце в світі за обсягом виробництва.

PSA і FCA домовилися про злиття в грудні 2019 року. У вересні минулого року компанії змінили умови угоди через зміну обставин у зв'язку з пандемією. Акціонери PSA і FCA схвалили злиття на початку січня цього року.

Компанія базуватиметься в Нідерландах, де розташована штаб-квартира Fiat Chrysler, але також збереже Детройтський офіс для роботи в Північній Америці. Очолюватиме раду компанії буде голова FCA Джон Елканн, а генеральним директором стане Карлос Таварес з PSA.

Як зазначає WSJ, одним з основних завдань Тавареса є інтеграція виробництва двох компаній, що мають близько 50 заводів у світі. За даними LMC Automotive, багато підприємств мають низький ступінь завантаження виробничих потужностей.

За даними Automotive News, яке посилається на китайське видання Yica, новий автогігант веде переговори з китайськими компаніями Chery Automobile і Guangzhou Automobile Group (GAC) для створення спільного підприємства.

За даними ЗМІ, новостворена Stellantis володітиме 75% акцій СП з китайськими компаніями, які будуть будувати різні автомобілі, від традиційних до електрокарів.

Нагадаємо, що Group PSA належать такі бренди, як Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall і DS. Портфель брендів FCA включає Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Trucks.