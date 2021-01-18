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"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю

"Китай вийшов на першу лінію".

"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
Фото: НАШ

Депутатка Верховної Ради Олена Мошенець припустила, що коронавірус SARS-CoV-2 може бути різновидом біологічної зброї.

"Холодна війна з погрожуванням ядерною зброєю переходить, чи перейшла уже навіть, до біологічної зброї. Я би сказала, що зараз Китай вийшов на першу лінію", - сказала вона в ефірі телеканалу "НАШ".

На здивоване запитання журналістки, чи вона говорить про коронавірус, Мошенець відповіла: "В тому числі і про коронавірус".

"Я розглядаю таку можливість, що це може бути одним із різновидів біологічної зброї. Тому що про біологічну зброю, як і про ядерну, мова йде вже багато десятиліть, і ця зброя набагато гірша, ніж ядерна. Якщо за ядерними боєголовками ми можемо порахувати, скільки їх, де і в яких країнах, щоб розуміти масштаби, то що відбувається в лабораторіях і як це може вплинути на світову кон'юнктуру в майбутньому, тут складніше сказати", - сказала Мошенець.

"Коронавірус може бути гарним прикладом того, як це може бути навіть без ядерної зброї", - сказала депутатка.

Мошенець - співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Китайською Народною Республікою. До Верховної Ради працювала журналісткою.

Нагадаємо, що більшість українців вірять у штучне походження коронавірусу SARS-CoV-2, який викликав пандемію в 2020 році. Проте ВООЗ заперечує лабораторне походження коронавірусу.

Спалах невідомої раніше коронавірусної хвороби, що вражає легені людини, почався наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань.

Відтоді недуга розрослася в пандемію, кількість хворих по всьому світу сягнула 93,2 млн осіб, померло близько 2 млн.

В Україну коронавірус потрапив не пізніше 3 березня 2020 року, через нього померли майже 21 тисяча осіб.

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