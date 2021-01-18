Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузьовича

На позачерговому засіданні уряду 18 січня ухвалено рішення про звільнення Василя Кузьовича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан.

Також Кабмін проголосував за тимчасове покладення обов'язків голови на заступника голови Держлісагентства Юрія Болоховця.

Нагадаємо, 2 липня Кабінет Міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. 15 липня новим головою Держлісагентства став Василь Кузьович.