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Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузьовича

Т.в.о. голови призначили Юрія Болоховця.

Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузьовича
Василь Кузьович
Фото: dklg.kmu.gov.ua

На позачерговому засіданні уряду 18 січня ухвалено рішення про звільнення Василя Кузьовича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан.

Також Кабмін проголосував за тимчасове покладення обов'язків голови на заступника голови Держлісагентства Юрія Болоховця.

Нагадаємо, 2 липня Кабінет Міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. 15 липня новим головою Держлісагентства став Василь Кузьович.

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