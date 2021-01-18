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Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО

Депутат від “Слуги народу" набрав 20%, нардепка Анна Скороход - 7%.

Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Владимир Борисенко

На повторних виборах міського голови Борисполя, які відбулися напередодні, переміг Володимир Борисенко (представник "Європейської солідарності"). За нього віддали голови понад 28% виборців.

Про це за даними ТВК повідомляє рух ЧЕСНО.

"За результатами підрахунку голосів у Борисполі представник ЄС і депутат міськради Володимир Борисенко набрав 28,41%. Його найближчий конкурент чинний секретар Броварської міськради Владислав Байчас депутат від “Слуг народу”, який балотувався як самовисуванець, посів друге місце і набрав 20,61%", - сказано в повідомленні.

Народна депутатка Анна Скороход, яка пройшла в парламент від “Слуги народу” і згодом стала позафракційною, набрала менше 7% голосів у Борисполі.

Фото: ЧЕСНО

Нагадаємо, 17 січня повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Борисполі, Броварах (Київська область) та Новгород-Сіверському (Чернігівська область).

У Борисполі призначили повторні вибори у зв’язку зі смертю Анатолія Федорчука, який отримав найбільшу підтримку на виборах 25 жовтня 2020 року.

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