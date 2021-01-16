Зеленський увів поета Рибчинського та мандрівника Суріна у наглядову раду Українського культурного фонду

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив членів наглядової ради Українського культурного фонду.

Відповідний документ №8/2021 від 15 січня оприлюднено на сайті президента.

Згідно з указом, до складу Наглядової ради увійшли поет, драматург, Герой України Юрій Рибчинський та громадський діяч, мандрівник, засновник ТОВ "ВАН ЛАЙФ ТРЕВЕЛ" Артем Сурін.

Одночасно визнаний таким, що втратив силу указ п'ятого президента України Петра Порошенка від 14 грудня 2017 року №416, яким для включення до складу наглядової ради були визначені директор-президент Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV) Олександр Богуцький та народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Указ набув чинності з дня його публікації.

Відповідно до Закону "Про Український культурний фонд" наглядова рада є одним із органів управління УКФ. Вона складається з дев’яти осіб: двох із них визначає Президент, двох - Міністерство культури, двоє є представниками закладів культури, двоє представляють громадські об’єднання, а також голови Фонду (за посадою).

Термін повноважень члена Наглядової ради становить три роки.