Названа дата проведення з'їзду суддів України, на якому мають призначити суддю КСУ

Черговий з'їзд суддів України, який має призначити суддю Конституційного Суду України, чотирьох членів Вищої ради правосуддя та обрати новий склад Ради суддів України, відбудеться в березні.

Про це свідчить повідомлення Ради суддів України, опубліковане в "Голосі України" 15 січня, передає Інтерфакс-Україна.

"18-й з'їзд суддів України, відповідно до рішення Ради суддів України від 24 грудня 2020 року №71, відбудеться 9-11 березня 2021 року в приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України за адресою: м. Київ, алея Небесної Сотні, 1", - сказано в оголошенні.

На обговорення також винесуть звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності суддів і судів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів.

Окрім того, у порядку денному - інформація голови Державної судової адміністрації України про діяльність цієї структури, зокрема про організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів судової влади.

Нагадаємо, черговий з’їзд суддів був запланований на початок квітня 2020 року. Його проведення відклали через погіршення ситуації з коронавірусом і запровадженим в Україні карантином.

Згодом проведення з’їзду було перенесено на кінець лютого 2021-го.

Відповідно до Конституції, з’їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Наразі одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.