ВАКС відмовився продовжувати строки розслідування справи голови ОАСК Вовка, – ЦПК

Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк повернув детективам НАБУ клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема його головою Павлом Вовком.

Детективи НАБУ просили продовжити строк розслідування ще на два місяці, чинний термін збігає 17 січня. Про це повідомили у Центрі протидії корупції в Telegram.

"Проте таке рішення — серйозна загроза справі. Оскаржити його не можна, тож тепер справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши її неготовою", - заявили у ЦПК.

Причини такого рішення судді поки невідомі, адже повна ухвала суду ще не оголошена.

Андрій Біцюк раніше також відмовив у застосуванні примусового приводу голови ОАСК Павла Вовка на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Вовк до суду не приходить уже понад три місяці.

Нагадаємо, що 17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Раніше петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук. НАБУ скерувало до генпрокурорки проєкт клопотання про надання дозволу на затримання, але Ірина Венедіктова поки його не підписала.

Повістку при виклик до суду Вовку НАБУ вручило під час спецоперації. Вовка помітили на святкуванні в ресторані, яке влаштував екснардеп. Ім'я цього колишнього депутата в НАБУ не назвали, але вказали, що він є президентом одного з юридичних вишів, тож мова може йти про Сергія Ківалова.

Вовк хоч і отримав повістку, але розірвав її та викинув з машини, в яку сів після ресторану.