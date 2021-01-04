Чотирьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" на Полтавщині відправили під суд

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників озброєної банди за фактом розбійного нападу на автомобіль "Укрпошти" в липні 2020 року.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
Вони обвинувачуються в організації та участі в озброєній банді; закінченому замаху на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; розбої, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах; придбанні, носінні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконному виготовленні вибухового пристрою та у заволодінні вогнепальною зброєю і бойовими припасами (ст. 257; ч. 2 ст. 15, п. п.1, 6, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 187; ч. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 263-1 КК України).
За даними слідства, житель м. Лубни, працюючи листоношею із супроводження пошти в Полтавській дирекції АТ "Укрпошта" та володіючи інформацією про маршрути службових автомобілів, в яких перевозили кошти для виплати пенсій, з метою заволодіння грошима залучив до скоєння розбійного нападу трьох знайомих.
"Діючи за заздалегідь розробленим планом, організатор попередньо заклав у кабіну автомобіля саморобний вибуховий пристрій, який за допомогою електродетонатора учасники банди привели в дію під час руху автомобіля між селами Тишки та Ждани Лубенського району 7 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху двоє працівників "Укрпошти" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. У подальшому, погрожуючи потерпілим пістолетом, нападники заволоділи майже 2 млн 700 тис грн, табельною зброєю - пістолетом "Макарова" і патронами.