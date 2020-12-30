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"Укравтодор" відкрив рух в обхід міста Кобеляки на трасі Дніпро - Решетилівка на Полтавщині

Загалом на трасі, яка скоротить час в дорозі з Дніпра до Києва до 5 годин, вже влаштовано 51 км покриття.

Державне агентство автомобільних доріг України відкрило рух транспорту новим комплексним обходом міста Кобеляки та села Красне Полтавської області у рамках розвиткутраси Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка.

Фото: Укравтодор

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

"Ділянку Кобеляки - Гора - Гайове - Красне збудували, фактично, за 8 місяців 2020 року. Ще у квітні тут була лише земля - а вже у грудні тут з’явилося повноцінне цементобетонне покриття. Відсутність окремого швидкісного маршруту між Дніпром та Києвом - це аномалія нашої дорожньої мережі. У рамках "Великого будівництва" вона буде повністю виправлена", - заявив голова агентства Олександр Кубраков.

За даними "Укравтодору", щодоби автомобільною дорогою Н-31 курсує до 15 тис. транспортних засобів, при цьому три із п'яти автомобілів - вантажівки, які нерідко їдуть із порушенням габаритно-вагових норм. І оскільки підтримання проїзного стану цієї дороги шляхом поточного та ямкового ремонту стало неефективним - було ухвалено рішення про повну реконструкцію цієї дороги, у рамках якої і побудували комплексний обхід м. Кобеляки та с. Красне повністю в цементобетоні з протяжністю у 17,2 км.

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

Були організовані два проїзди по дві смуги для руху в кожному напрямку, що, на думку "Укравтодору", сприятиме підвищенню рівня безпеки, зручності та швидкості руху, зниженню викидів шкідливих речовин у довкілля.

Підрядником на об'єкті була компанія "Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті" (Туреччина).

Загалом на автодорозі Дніпро - Решетилівка вже облаштовано 51 км покриття у верхньому шарі. Загальна протяжність автодороги Н-31 у межах Полтавської області становить 79,4 км.

Раніше повідомляли, що будівництво траси Н-31 Решетилівка-Дніпро стане наймасштабнішим дорожнім будівництвом в Україні у 2020 році. Відремонтована траса Решетилівка-Дніпро має скоротити час в дорозі з Дніпра до Києва до 5 годин.

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