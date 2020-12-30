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Мінінфраструктури розглядає вокзали Києва та Вінниці як потенційні об'єкти для концесії

"Ми очікуємо великих міжнародних гравців, які мають відповідний досвід з управління вокзалами та готові інвестувати", - заявив Криклій.

Мінінфраструктури розглядає вокзали Києва та Вінниці як потенційні об'єкти для концесії

Міністерство інфраструктури України як потенційні об'єкти для концесії розглядає вокзали Києва та Вінниці.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"Ми очікуємо великих міжнародних гравців, які мають відповідний досвід з управління вокзалами та готові інвестувати. Так само як і локальних інвесторів. Переваги отримають усі стейкхолдери: держава та місцеві органи влади – додаткові робочі місця та податки, концесійні платежі; Укрзалізниця – зменшення збитків, оновлення та розвиток інфраструктури; інвестор – прибуток; споживачі – якісно новий публічний простір, а також нові послуги та додатковий комфорт", - розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, міністерство розглядає як перші потенційні концесії вокзали Києва та Вінниці, також вирішено підготувати пре-ТЕО концесії пасажирських вокзалів у Львові та Одесі.

У Мінінфраструктури також зазначили, що міністерство очікує на продуктивну співпрацю з інвесторами, які зацікавлені у розбудові сучасної залізничної інфраструктури та реалізації перспективних проєктів державно-приватного партнерства в Україні.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України хоче продати три порти (Білгород-Дністровський, Скадовськ, Усть-Дунайськ) і здати в концесію ще шість (Чорноморськ, Бердянськ, Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Рені).

26 червня Україна здала в концесію Херсонський морський торговий порт компанії "Рісо-Україна" на 30 років. 

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