Мінінфраструктури розглядає вокзали Києва та Вінниці як потенційні об'єкти для концесії

"Ми очікуємо великих міжнародних гравців, які мають відповідний досвід з управління вокзалами та готові інвестувати", - заявив Криклій.

Міністерство інфраструктури України як потенційні об'єкти для концесії розглядає вокзали Києва та Вінниці.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"Ми очікуємо великих міжнародних гравців, які мають відповідний досвід з управління вокзалами та готові інвестувати. Так само як і локальних інвесторів. Переваги отримають усі стейкхолдери: держава та місцеві органи влади – додаткові робочі місця та податки, концесійні платежі; Укрзалізниця – зменшення збитків, оновлення та розвиток інфраструктури; інвестор – прибуток; споживачі – якісно новий публічний простір, а також нові послуги та додатковий комфорт", - розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, міністерство розглядає як перші потенційні концесії вокзали Києва та Вінниці, також вирішено підготувати пре-ТЕО концесії пасажирських вокзалів у Львові та Одесі.

У Мінінфраструктури також зазначили, що міністерство очікує на продуктивну співпрацю з інвесторами, які зацікавлені у розбудові сучасної залізничної інфраструктури та реалізації перспективних проєктів державно-приватного партнерства в Україні.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України хоче продати три порти (Білгород-Дністровський, Скадовськ, Усть-Дунайськ) і здати в концесію ще шість (Чорноморськ, Бердянськ, Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Рені).

26 червня Україна здала в концесію Херсонський морський торговий порт компанії "Рісо-Україна" на 30 років.