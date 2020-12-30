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Марченко: "Два транші від МВФ по $700 млн перенесені на наступний рік"

За його словами, другий раунд переговорів з МВФ планується в січні.

Марченко: "Два транші від МВФ по $700 млн перенесені на наступний рік"
Фото: Макс Требухов

Від Міжнародного валютного фонду цьогоріч мало б надійти два транші по $700 млн, однак вони перенесені на наступний рік.

Про це заявив в інтерв'ю ТСН міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ. Безумовно, кредитні кошти МВФ Україні потрібні", - сказав Марченко.

За його словами, другий раунд переговорів з МВФ планується в січні.

"На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки. Обговорюємо період 2022-2023 рр. Яким чином будемо балансувати бюджет, розмір дефіциту. Це нормальна професійна дискусія з експертами, з нашими партнерами", - зауважив міністр.

Глава Мінфіну зазначив, що уряд виконав усі маркери для отримання траншу.

"Ми виконали всі маркери, які стосувалися урядових заходів. Це – ринкове тарифоутворення, трансформація податкової і митної служби. З 1 січня ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб. Це також врегулювання проблемних кредитів державних банків, тощо. Але там є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів", - розповів Марченко.

Марченко також підтвердив, що якщо в першій половині січня Рада ухвалить необхідні законопроєкти і поверне позбавлення волі за брехню в декларації, це дасть додаткові інструменти у перемовинах з МВФ.

Міністр також прокоментував отримання траншу макрофіну від ЄС на 600 млн євро у грудні.

"У нас було кілька варіантів стратегії. Звичайно, "макрофін" був одним з найважливіших кроків, який дозволяв країні створити необхідну ліквідність на казначейському рахунку і рухатися далі. Для цього ми здійснили колосальну роботу. Це не було якимсь чарівним рішенням. Ми переконали партнерів, що здатні виконати взяті зобов’язання і прийняти бюджет у параметрах, що співпадають із баченням експертів МВФ. Останнє було критично важливим для рішення європейців виділити Україні кошти", - додав Марченко.

Нагадаємо, МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і четвертого - $980 млн.

Передбачалося, що віртуальна місія першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку і 600 млн євро від ЄС.

У вересні представник МВФ не зміг назвати можливу дату місії для першого перегляду програми stand-by і виділення другого траншу.

18 листопада Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

23-25 грудня місія МВФ працювала з Україною в форматі онлайн-зв'язку. 

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