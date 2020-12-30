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Програма "Велике будівництво" виконана на всі 100, - Чернишов

В цьому році було підготовлено до реконструкції близько 600 об'єктів.

Програма "Велике будівництво" виконана на всі 100, - Чернишов
Фото: facebook/Олексій Чернишов

Програма президента «Велике будівництво» в частині 100/100/100 повністю виконана. Слідом за школами та спортивними об'єктами, будівельні роботи закінчені в 100 дитячих садах по всій країні. Створено нові місця в дитячих садах для майже 6 тисяч дітей. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

«Особисто для мене має велике значення, що план «Великого будівництва» на цей рік навіть перевиконано. 114 шкіл, 100 дитячих садків і 101 спортивний об'єкт вже готові приймати відвідувачів. І це тільки початок», - зазначив міністр.

"В цьому році Велике будівництво вирішило проблему батьків майже 6 тисяч дітей, які нарешті зможуть відвідувати садок. Адже саме стільки нових місць в дитячих дошкільних установах створено завдяки Великому будівництва. Таким чином ми поступово вирішуємо багаторічну проблему нестачі місць в дитячих садах. При цьому майже для 15 тисяч дітей ми поліпшили умови для навчання та дозвілля в садах", - додав Чернишов.

З нагоди виконання плану в Мінрегіоні визначили кращі дитячі садки:

- дитячий садок «Надія» - с. Пісочин Харківської області. Мешканці мікрорайону чекали на нього 20 років. Садок відвідує близько 120 дітей.

- садок в смт Авангард Одеської області. Новий садочок може прийняти 190 дітей, що дозволить охопити дошкільною освітою не тільки жителів смт Авангард, але і територіальної громади.

- сади в с. Дачне Волинської області та с. Борщовичі Львівської області є прикладами високої якості робіт і забезпечення безбар'єрності.

Велике будівництво - це масштабний інфраструктурний проєкт, завдяки якому в короткі терміни по всій країні побудовані і реконструйовані сотні соціальних об'єктів і доріг. Він ініційований Президентом і реалізується Мінрегіоном спільно з місцевою владою. В цьому році було підготовлено до реконструкції близько 600 об'єктів - шкіл, садочків, спортивних об'єктів, приймальних відділень.

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