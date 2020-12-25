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"Укравтодор" запевнив, що дороги "Великого будівництва" будуть безкоштовними

Крім того, будівництво платних доріг передбачає обов'язкову наявність безоплатної альтернативи. 

"Укравтодор" запевнив, що дороги "Великого будівництва" будуть безкоштовними
Фото: ukravtodor.gov.ua

Дороги, побудовані та відремонтовані у межах "Великого будівництва", будуть безкоштовними для користування.

Про це повідомили на сторінці "Укравтодор" у Facebook

"В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги. Тобто жодна з доріг Великого будівництва цього року не може стати платною", - йдеться у заяві.

За словами представників корпорації, постанова Кабміну, яка встановлює максимальну плату за разовий проїзд дорогі, збудованих у межах концесії, має тільки одну мету - "створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні".

"Зауважимо, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, що 23 грудня Кабінет міністрів встановив максимальний розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії. Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень. Зараз в Україні платних доріг нема. 

У 2019 в "Укравтодорі" повідомляли, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки.

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