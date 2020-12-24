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Китай починає антимонопольну перевірку технологічного гіганта Alibaba

Вона стосуватиметься заборони продавцям працювати з іншими ритейлерами. 

Китай починає антимонопольну перевірку технологічного гіганта Alibaba
Фото: Wikipedia

Китай розпочинає антимонопольну перевірку щодо інтернет-ритейлера Alibaba та найближчими днями скличе філіал технологічного гіганта Ant Group на зустріч.

Це стане останнім ударом по імперії електронної комерції та фінансових технологій Джека Ма, пише Reuters.

Регулятори винесли попередження Alibaba щодо практики "вибору з двух", коли продавців зобов'язують підписувати договір про ексклюзивне співобітництво, яке не дозволяє їм продавати продукти на платформах-конкурентах.

Державна адміністрація з врегулювання ринку (SARM) повідомила, що почала розслідувати цю практику. 

Також до Alibaba Ant Group відправлять фінансових регуляторів для "нагляду, чесної конкуренції та захисту законних прав та інтересів споживачів".

Ці розслідування є частиною боротьби з антиконкурентною поведінкою в інтернет-просторі Китаю та "останньою невдачею" для засновника Alibaba, найвідомішого китайського підприємця Ма, зазначає Reuters.

Минулого місяця в Китаї призупинили публічне розміщення акцій Ant на $37 млрд, яке мало стати найбільшим у світі. Китай це зробив за два дні до початку торгів акціями в Шанхаї та Гонконзі.

Комуністичне видання People`s Daily опублікувло щодо цього редакційну статтю, в якій зазначило, що "терпіння монополії та дозвіл компаніями розширюватися безладно та варварські не дозволить галузі розвиватися здоровим і стійким чином".

Alibaba володіє низкою порталів для продажу різноманітних речей, зокрема Taobao. Заснована у 1999 році колишнім шкільним вчителем Джеком Ма. Зараз Ма є найбагатшою людиною Китаю, його статки оцінюювалися в більш ніж 40 млрд доларів.

Джек Ма у 2019 році відвідував Київ, де президент Володимир Зеленський запропонував йому відкрити офіс дослідження і розробки (R&D) в Україні для посилення роботи Alibaba в європейському регіоні.

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