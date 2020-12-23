Гендиректор "Укроборонпрому" повідомив, що процес корпоратизації концерну вже розпочато

"Укроборонпром" вже почав процедуру корпоратизації, яка полягає в інвентаризації, підготовці та здійсненні заходів, які потрібні до прийняття відповідного закону, що дозволить перетворити державний концерн на холдинги.

У лютому очікується перше читання законопроєкту про корпоратизацію концерну, повідомив під час круглого столу "Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення” генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. Організаторами заходу є Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Частину зі 137 підприємств держконцерну вже вирішили передати до Фонду держмайна, що є фактичним стартом трансформації.

"Частина підприємтсв буде передана до Фонду державного майна або інших органів державної влади. Це 42 підприємства. 21 підприємство на тимчасово окупованій території, дев'ять - у стані ліквідації", - пояснив Юрій Гусєв.

65 підприємств сформують новий холдинг "Оборонні системи України". Він складатиметься з шести підхолдингів, що будуть опікуватися авіаремонтом, бронетехникою, спецхімією тощо. Також буде створено Аерокосмічний холдинг з питань авіації та космосу.

Гусєв додав також, що наразі триває аудит "Укроборонпрому", він завершиться до кінця року. Почалася підготовка зі створення нових холдингів, зокрема радарного.

Гусєв додав, що 23 грудня він затвердив нову структуру, де передбачено підрозділ щодо іновацій, планується перезавантаження ради з питань науково-технічного розвитку.

Нагадаємо, що на початку грудня Кабмін погодив на приватизацію 16 підприємств "Укроборонпрому". Раніше в уряді ініціювали виведення шести підприємств зі складу держконцерну

У рамках трансформації "Укроборонпрому" планується, що держконцерн припинить існування, а натомість утворять холдингові компанії. Раніше також повідомлялося, що після реформи в "Укроборонпромі" залишаться 65 підприємств із 116.

21 грудня новопризначений генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації.