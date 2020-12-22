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Перші результати реформування "Укроборонпрому" мають бути за 9 місяців, - Гусєв

Очільник держпідприємства хоче, аби концепцію реформування затвердили на засіданні РНБО.

Перші результати реформування "Укроборонпрому" мають бути за 9 місяців, - Гусєв
Фото: Макс Требухов

Перші результати з реформування "Укроборонпрому" - зокрема, ухвалення необхідних нормативних актів і управлінських рішень про створення окремих холдингів з корпоративним управлінням - мають бути за дев'ять місяців. Про це розповів новий очільник компанії Юрій Гусєв в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, підтоготовка концепції велася упродовж багатьох місяців, її обговорювали і з президентом, і з віцепрем’єром Олегом Уруським. Але, на думку Гусєва, затверджуватися концепція має на засіданні РНБО. 

"Я попросив президента, а після цього й секретаря РНБО, щоб питання трансформації «Укроборонпрому» обговорили на засіданні РНБО. І саме там концепція має бути затверджена. Адже концерн – дуже важлива підгалузь оборонно-промислового комплексу, він є стратегічно важливим для національної безпеки. Сама концепція дійсно є попередньою, доки не з’явиться нормативний акт, який чітко затверджував би, що саме це треба. Понад те, насправді для реалізації цього потрібні і зміни в законодавстві", - зазначив Юрій Гусєв.

Ухвалення концепції реформування на засіданні РНБО, за його словами, дозволить уникнути дискусій "навколо того, хто який етап забезпечує для того, щоб досягнути цільової моделі". У які строки має бути реалізована реформа, Гусєв не назвав, почилаючись на те, що терміни будуть затверджені у "дорожній карті", котору має розглянути РНБО.

Нагадаємо, У рамках транформації "Укроборонпрому" планується, що держконцерн припинить існування, а натомість утворять холдингові компанії. Раніше також повідомлялося, що після реформи в "Укроборонпромі" залишаться 65 підприємств із 116.

О.Б.: На РНБО мала б розглядатися саме концепція реформування «Укроборонпрому» чи оборонна реформа загалом?

Мені важливо, щоб РНБО розглянула дорожню карту трансформації «Укроборонпрому». Хоча я усвідомлюю необхідність розгляду стратегії оборонно-промислового комплексу як цілої галузі, яка є дуже важливою для сектору національної безпеки.

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