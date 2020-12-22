Гусєв розповів про напрямки трансформації "Укроборонпрому" в холдинги

За його словами, без змін до законодавства трансформація концерну значно ускладнюється, якщо не стає майже неможливою.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв заявив, що одним з основних напрямків діяльності підприємства буде робота над законодавчими змінами, зокрема над прийняттям важливого закону про корпоратизацію.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

"Зараз ми рухаємося у двох напрямах, навіть у трьох. Перший – це підготовка пропозицій для можливого засідання пропозицій РНБО, другий – це робота над законодавчими змінами, зокрема над прийняттям важливого закону про корпоратизацію “Укроборонпрому”, - сказав Гусєв.

За його словами, без змін до законодавства трансформація концерну значно ускладнюється, якщо не стає майже неможливою.

Гусєв також прокоментував подальше дроблення "Укроборонпрому" на окремі холдинги.

"Я не говорив би про децентралізацію, навпаки, я говорив би про укрупнення. Якщо на сьогоднішній день в "Укроборонпромі" працює 137 підприємств, то планується, що буде створено холдинг "Оборонні системи України", до якого мають увійти 65 підприємств, і "Аерокосмічний холдинг", у якому будуть три великі підхолдинги: авіабудування, аерокосмічні компоненти і космічні системи", - сказав гендиректор.

Він зазначив, що така система корпоративного управління зменшує всі корупційні ризики і дозволить перетворити "Укроборонпром" на дуже дієву систему забезпечення Збройних сил якісним озброєнням, військовою технікою і сучасними розробками.

"Ми говоримо про те, що наступного року "Укроборонпром" як державний концерн має зникнути. Мають з’явитися нові системи. Буде перехідний етап у кожному разі, мають відбутись інвентаризації, аудити", - додав Гусєв.

Нагадаємо, 3 грудня Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому". Раніше Гусєв очолював Херсонську ОДА.

Вчора Гусєв підписав наказ щодо корпоратизації "Укроборонпрому". Голова держконцерну сподівається, що відповідний законопроєкт буде проголосовано в Раді.

На початку грудня Кабмін погодив на приватизацію 16 підприємств "Укроборонпрому". Раніше в уряді ініціювали виведення шести підприємств зі складу держконцерну.

У рамках транформації "Укроборонпрому" планується, що держконцерн припинить існування, а натомість утворять холдингові компанії. Раніше також повідомлялося, що після реформи в "Укроборонпромі" залишаться 65 підприємств із 116.