НБУ просить банки реструктуризувати кредити позичальників, які постраждали через карантин

Національний банк України (НБУ) рекомендує приватним банкам реструктуризувати кредити позичальників, які зазнали фінансових труднощів від запровадження обмежувальних заходів та не можуть обслуговувати кредити.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідні зміни були прийняті постановою Правління НБУ №160 від 21 грудня "Про затвердження Правил діяльності українських банків у зв'язку із встановленням карантину та введенням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання профілактиці захворювання. .

Як зазначається у документі, банкам дозволено не поширювати окремі ознаки дефолту на кредити, які будуть реструктуризовані: до 30 квітня 2021 року (включно) для боржників – фізичних осіб; та до 31 травня 2021 року (включно) – для боржників – юридичних осіб.

“Реструктуризація має, з одного боку, пом’якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого – не створювати ризиків втрати банками капіталу. Реструктуризація не має погіршувати умови для позичальника та призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не мають встановлювати комісії за реструктуризацію”, - йдеться у повідомленні.

НБУ рекомендує проводити реструктуризацію дистанційно. Для її проведення позичальники – юридичні особи мають надати підтвердження фактів зниження доходів чи зупинення роботи.

Також банкам дозволено: не погіршувати клас позичальника з урахуванням інформації з Кредитного реєстру – до 29 квітня 2021 року; не проводити переоцінку та перевірку стану заставного майна – до 30 березня 2021 року; не враховувати під час оцінки боржників-бюджетних установ виконання показників бюджету за 2020 та 2021 роки – до 4 січня 2023 року.

Рішення опубліковано на веб-сайті регулятора та набирає чинності 22 грудня 2020 року.

Нагадаємо, в Україні розпочали виплату матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті карантину з 8 січня. До кінця тижня буде задоволено майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв’язку з майбутнім посиленням карантинних заходів.