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Ізраїль надасть медичне обладнання лабораторії по тестуванню на COVID-19 у Чернівцях

Звернення щодо допомоги посольство отримало від керівництва Чернівецької області.

Посольство Ізраїлю в Україні відправляє обладнання для вірусологічної лабораторії "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України".

Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

Зазначається, що медзаклад отримає центрифуги Microspin 16000; термостати TDB 120; дозатори 8-канальні; автоклав на 100 л.; холодильник. Вартість обладнання у повідомленні не зазначається.

"Як тільки Посольство отримало звернення від керівництва Чернівецької області щодо допомоги із лабораторією по тестуванню на COVID-19, Посольство доклало усіх зусиль, щоб допомогти. Так само ми раніше працювали над тим, щоб до Харківської лікарні потрапили апарати штучної вентиляції легень. Наше гасло «Тікун Олам», і ми допомагаємо світові і людям у часи скрути", - заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

Нагадаємо, Ізраїль цьогоріч передав Україні захисне спорядження для медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус. Вартість допомоги еквівалентна мільйонам гривень.

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