Нападника на синагогу у німецькому місті Галле засудили до довічного ув’язнення

Зловмисника визнано винним у вбивстві двох людей і замаху на вбивство ще 51.

28-річного Штефана Балліто, який у жовтні минулого року здійснив напад на синагогу у німецькому місті Галле та вбив двох людей, засудили до довічного ув’язнення.

Таке рішення ухвалив Вищий земельний суд Саксонії-Анхальт, повідомляє Deutsche Welle.

Саме такої міри покарання вимагала для нього раніше Федеральна прокуратура Німеччини. Зловмисника визнано винним у вбивстві двох людей і замаху на вбивство ще 51.

Головуючий суддя підкреслила особливу тяжкість злочину, охарактеризувавши його як "боягузливий напад". Дострокове звільнення Балліто через 15 років фактично виключено.

Нагадаємо, 9 жовтня минулого року чоловік спробував проникнути в синагогу у Галле, де в той момент з нагоди свята Йом-Кіпур знаходилася 51 особа. Він неодноразово стріляв у двері і кинув кілька пляшок з запальною сумішшю. Потім зловмисник застрелив двох людей поблизу синагоги. Незабаром його затримали, а в його автомобілі знайшли саморобну зброю та вибухівку. Балліто пояснив свої дії "антисемітськими та расистськими теоріями змов".

Через деякий час з'явилися повідомлення про стрілянину у місті Ландсберг, що за 15 км на схід від Галле. Там злодій викрав автомобіль і поранив одного чоловіка, якого, також як і ще одного пораненого, доставили в лікарню. У машині затриманого, окрім саморобної зброї, знайшли чотири кілограми вибухівки.

Після теракту у Галле Європейська комісія звернулася до усіх країн-членів ЄС з письмовим закликом забезпечити достатній захист єврейським установам.