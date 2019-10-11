Еврокомиссия требует усилить защиту синагог

После теракта в немецком городе Галле Европейская комиссия обратилась ко всем странам-членам ЕС с письменным призывом обеспечить достаточную защиту еврейским учреждениям.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В ряде государств в этом отношении необходимы улучшения", - заявила уполномоченная Еврокомисии по вопросам антисемитизма Катарина фон Шнурбайн в интервью изданиям медиаконцерна Funke.

По словам фон Шнурбайн, за обеспечение безопасности еврейских общин ответственность несет каждое отдельное государство. "Эту задачу мы должны решать во всей Европе", - подчеркнула она, отметив, что странам-членам ЕС необходимо также участвовать в финансировании мер обеспечения безопасности синагог.

В конце 2018 года страны-члены ЕС обязались обеспечивать безопасность еврейских учреждений. Теперь же, отмечает фон Шнурбайн, необходимо поставить себе цель до конца 2020 года выработать в каждом государстве ЕС стратегию против антисемитизма. Она должна включать в себя как концепцию обеспечения безопасности, так, к примеру, и подготовку учителей и преподавание предметов, посвященных еврейской жизни.

По данным Агентства Европейского Союза по основным правам (АОП), 38% евреев, живущих в Европе, за последние пять лет задумывались о необходимости покинуть ЕС из соображений безопасности.

Напомним, 9 сентября в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт неонацист застрелил у синагоги двух человек - проходившую мимо женщину и мужчину в кебабной неподалеку от синагоги.

Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг, что в 15 км восточнее Галле. Там преступник угнал автомобиль, ранив одного мужчину, который, также как и еще один раненый, был доставлен в больницу. В машине Штефана Б. после его задержания, помимо самодельного оружия, было найдено четыре килограмма взрывчатки.